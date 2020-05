Oaxaca: Bernardino Ponce, «ordena atacar con armas de alto calibre» a Huazantlán del Río, en la zona istmo

COMUNICADO URGENTE ATAQUE ARMADO Y BARBARIE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, OAXACA.

A la opinión pública

A los medios de comunicación

A los organismos de defensa de los derechos humanos

Al Presidente de México

Al Gobernador del Estado de Oaxaca

San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, 03 de mayo de 2020.

Ante la actual situación generalizada que mantiene agobiada a muchas comunidades indígenas de México, en el municipio indígena Ikoots, San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, donde el actual Presidente Municipal, C. Bernardino Ponce Hinojosa, desde que tomó posesión del cargo no ha hecho nada más que amedrentar a la población con gente armada y encapuchados que asola el municipio, además de darse el lujo de no despachar en el palacio municipal, sino mantiene sus oficinas y el cabildo en la pequeña comunidad de La Reforma, de donde ordena las vejaciones a nuestros paisanos.

Tal es el caso que en la noche del día 2 de mayo de 2020, el C. Bernardino Ponce Hinojosa, asesorado por el porro Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, ordenó a atacar con armas de alto calibre a los ciudadanos de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río, que mantenían un retén en la única entrada al municipio de San Mateo del Mar, para controlar el ingreso de gente externa a la comunidad y al municipio por motivos del estado de emergencia causado por el COVID-19.

Hasta el momento se sabe que el grupo armado encabezado por C. Bernardino Ponce Hinojosa y el porro Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, han hecho varios disparos, han quemado la casa del José Luis Chávez, Agente Municipal de Huazantlán del Rio, asimismo, han prendido fuego a las oficinas de la Agencia Municipal de la misma comunidad. Hay varios heridos por impacto de arma de fuego y dos vehículos quemados en la entrada a la comunidad de Huazantlán del Río, además de amedrentar con disparos en otras comunidades del municipio.

La Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, desde inicios del 2020 ha tenido conocimiento de la situación complicada que vive el municipio porque como autoridades comunitarias de las distintas agencias municipales de San Mateo del Mar, hemos acudido a las oficinas de la SEGEGO para solicitar su intervención y como siempre ha hecho caso omiso de las demandas de las comunidades indígenas.

Por estos hechos de barbarie y lo que pudiera pasar en lo posterior, responsabilizamos directamente al C. C. Bernardino Ponce Hinojosa, Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca y al cabildo, asimismo responsabilizamos por su omisión al C. Héctor Anuar Mafud, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca.

Atentamente

Autoridades comunitarias del municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca.

Barrio Nuevo; Barrio Espinal; Barrio Deportivo; Agencia de Policía San Pablo; Comunidad El Pacífico; Agencia de Policía Costa Rica; Agencia Municipal Colonia Juárez; Agencia de Policía Colonia Cuauhtémoc; Agencia de Huazantlán del Río; Comunidad San Martín y Comunidad Villahermosa

